Минула зима в Європі - найтепліша від початку спостережень

Цьогорічна зима стала найтеплішою в Європі з моменту початку ведення температурних спостережень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила європейська служба з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service.

Середня температура між груднем 2019 року та лютим 2020 року була на 3,4 градуса за Цельсієм вищою від норми у період 1981 по 2010 рік.

Вона також була майже на 1,4 градуса за Цельсієм вищою, ніж останньої найтеплішої зими 2015-2016 років. Температура була вищою, ніж звичайно, особливо на півночі та сході континенту.

Вища за середню температура не обмежилася Європою, а поширилася на більшу частину території Росії.

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Інші регіони, де теж було тепліше, ніж буває в середньому, включали північно-західну Африку, Іран, Афганістан і Центральну Азію, а також більшу частину Китаю, невеликі частини Північної і Південної Америки, а також центральної і південної Африки та західної Австралії.

Глобальне потепління – не єдина причина аномально теплої зими, пояснив директор служби Карло Буонтемпо. За його словами, зимові температури значно варіюються з року в рік. Але цілком імовірно, що тенденція глобального потепління теж мала вплив.

Copernicus Climate Change Service, офіційна метеорологічна служба ЄС, ґрунтує свої висновки на даних з супутників, кораблів, літаків і метеостанцій.