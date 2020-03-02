Тепла зима позбавила виноробів Німеччини врожаю для "крижаного вина"
Винороби Німеччини через теплу зиму вперше не зібрали врожай винограду для виробництва дорогого колекційного вина Eiswein ("айсвайн").
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
"Айсвайн" високо цінується на міжнародному рівні. Найважливішими ринками його збуту є Японія, Китай, скандинавські країни та США. Це дороге колекційне вино, для виробництва якого використовують останні з врожаю ягоди винограду, замерзлі на лозі.
2019-ий рік став першим, коли у жодному з виноробних регіонів країни не було врожаю для "крижаного вина", повідомив Німецький інститут вина. Причина – м'яка зима. Температура повітря не опускалася до необхідних для цього виду десертного вина 7 градусів морозу.
В останні роки погодні умови все частіше були непридатними для виготовлення "айсвайну". У 2017 році лише семи виноробним господарствам вдалося зібрати відповідний урожай. Великою рідкістю також є крижане вино 2014 року. Сприятливими для його виробництва були 2012 і 2015 роки.
Через м'які зими "крижане вино" може стати ще більш рідкісним та зрости в ціні.
Ще одна проблема для виготовлення "крижаного вина" - в останні роки збір врожаю зміщується на січень та лютий, а виноград, як правило, дозріває все раніше і раніше. В результаті період, протягом якого виноград має залишитися в доброму стані, стає все довшим.