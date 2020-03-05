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Минувшая зима в Европе – самая теплая с начала наблюдений

Четверг, 5 марта 2020, 10:56

Нынешняя зима стала самой теплой в Европе с момента начала ведения температурных наблюдений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила европейская служба по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service.

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Средняя температура между декабрем 2019 и февралем 2020 года была на 3,4 градуса Цельсия выше нормы в период с 1981 по 2010 год.

Она также была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем предыдущая самая теплая зима 2015-2016 годов. Температура была выше, чем обычно, особенно на севере и востоке континента.

Температура выше средней не ограничилась Европой, а распространилась на большую часть территории России.

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Другие регионы, где тоже было теплее, чем бывает в среднем, включали северо-западную Африку, Иран, Афганистан и Центральную Азию, а также большую часть Китая, небольшие части Северной и Южной Америки, а также центральной и южной Африки и западной Австралии.

Глобальное потепление - не единственная причина аномально теплой зимы, пояснил директор службы Карло Буонтемпо. По его словам, зимние температуры значительно варьируются из года в год. Но вполне вероятно, что тенденция глобального потепления тоже имела влияние.

Copernicus Climate Change Service, официальная метеорологическая служба ЕС, основывает свои выводы на данных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций.

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