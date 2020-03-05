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У Франції зійшов з рейок швидкісний потяг, 21 постраждалий

Четвер, 5 березня 2020, 12:39

У Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV, який прямував за маршрутом Страсбург-Париж з 348 пасажирами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Поїзд зійшов з рейок о 7.45 ранку на північ від Страсбурга між Інгенхаймом і Зессольсхаймом.

Аварія, що сталася під час руху поїзда зі швидкістю 270 км/год, була викликана "дуже значним зсувом". Машиністу вдалося активувати пристрій екстреного гальмування.

В результаті аварії постраждала 21 людина. За даними місцевої влади, машиніст поїзда отримав серйозні травми і був евакуйований на вертольоті.

На місце аварії прибули 92 пожежних та 37 машин швидкої допомоги. Рух не було перервано, але інші потяги були перенаправлені. Компанія розпочала внутрішнє розслідування.

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