У Франції зійшов з рейок швидкісний потяг, 21 постраждалий

У Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV, який прямував за маршрутом Страсбург-Париж з 348 пасажирами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Поїзд зійшов з рейок о 7.45 ранку на північ від Страсбурга між Інгенхаймом і Зессольсхаймом.

Аварія, що сталася під час руху поїзда зі швидкістю 270 км/год, була викликана "дуже значним зсувом". Машиністу вдалося активувати пристрій екстреного гальмування.

Suite à un affaissement soudain de terrain, un TGV reliant Strasbourg à Paris est sorti de la voie (TGV resté debout).Notre priorité est la prise en charge de notre conducteur, grièvement blessé mais dont les jours ne sont pas en danger, et de nos clients et chef de bord,choqués. pic.twitter.com/7uUebMFnnE — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 5, 2020

В результаті аварії постраждала 21 людина. За даними місцевої влади, машиніст поїзда отримав серйозні травми і був евакуйований на вертольоті.

На місце аварії прибули 92 пожежних та 37 машин швидкої допомоги. Рух не було перервано, але інші потяги були перенаправлені. Компанія розпочала внутрішнє розслідування.