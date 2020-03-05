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Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, 21 пострадавший

Четверг, 5 марта 2020, 12:39

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший по маршруту Страсбург-Париж с 348 пассажирами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Поезд сошел с рельсов в 7.45 утра к северу от Страсбурга между Ингенхаймом и Зессольсхаймом.

Авария, произошедшая во время движения поезда со скоростью 270 км/ч, была вызвана "очень значительным оползнем". Машинисту удалось активировать устройство экстренного торможения.

В результате аварии пострадал 21 человек. По данным местных властей, машинист поезда получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете.

На место аварии прибыли 92 пожарных и 37 машин скорой помощи. Движение не было прервано, но другие поезда были перенаправлены. Компания начала внутреннее расследование.

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