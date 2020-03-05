Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд, 21 пострадавший

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший по маршруту Страсбург-Париж с 348 пассажирами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Поезд сошел с рельсов в 7.45 утра к северу от Страсбурга между Ингенхаймом и Зессольсхаймом.

Авария, произошедшая во время движения поезда со скоростью 270 км/ч, была вызвана "очень значительным оползнем". Машинисту удалось активировать устройство экстренного торможения.

Suite à un affaissement soudain de terrain, un TGV reliant Strasbourg à Paris est sorti de la voie (TGV resté debout).Notre priorité est la prise en charge de notre conducteur, grièvement blessé mais dont les jours ne sont pas en danger, et de nos clients et chef de bord,choqués. pic.twitter.com/7uUebMFnnE — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 5, 2020

В результате аварии пострадал 21 человек. По данным местных властей, машинист поезда получил серьезные травмы и был эвакуирован на вертолете.

На место аварии прибыли 92 пожарных и 37 машин скорой помощи. Движение не было прервано, но другие поезда были перенаправлены. Компания начала внутреннее расследование.