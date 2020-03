Путін і президент Євроради обговорили по телефону ескалацію в Сирії

Президент Європейської ради Шарль Мішель і російський лідер Владімір Путін обговорили по телефону ескалацію ситуації в Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У своїй розмові з президентом Росії Путіним я наголосив на нагальній необхідності сталого припинення вогню в Ідлібі та переговорах щодо політичного рішення про припинення війни в Сирії. Гуманітарна допомога та доступ до нужденних людей є ключовим пріоритетом. Страждання цивільних у Сирії повинні припинитися", - розповів Мішель у своєму Twitter.

In my call with Russia’s President Putin I stressed the urgent need for a sustainable ceasefire in Idlib and a negotiated political solution to end the war in Syria.



Humanitarian aid and access to people in need are a key priority.



The suffering of Syrian civilians must stop. pic.twitter.com/Kva4Vfq7OT