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Путін і президент Євроради обговорили по телефону ескалацію в Сирії

Четвер, 5 березня 2020, 14:21

Президент Європейської ради Шарль Мішель і російський лідер Владімір Путін обговорили по телефону ескалацію ситуації в Ідлібі. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У своїй розмові з президентом Росії Путіним я наголосив на нагальній необхідності сталого припинення вогню в Ідлібі та переговорах щодо політичного рішення про припинення війни в Сирії. Гуманітарна допомога та доступ до нужденних людей є ключовим пріоритетом. Страждання цивільних у Сирії повинні припинитися", - розповів Мішель у своєму Twitter.

Президент Туреччини Таїп Ердоган в четвер полетів до Москви на переговори з російським колегою Владіміром Путіним щодо Ідлібу. Ердоган заявив, що сподівається досягти домовленості про припинення вогню в регіоні.

Нагадаємо, Туреччина відкрила свій кордон до ЄС майже тиждень тому. Зміна політики Туреччини щодо мігрантів на її території відбулися після того, як сирійські урядові сили, яких підтримує Росія, в результаті повітряного удару в Сирії вбили щонайменше 33 турецьких солдатів. Близько мільйона людей покинули свої домівки внаслідок підтримуваного Росією наступу. 

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Путін Росія Сирія
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