Ердоган вилетів до Путіна домовлятися про Сирію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вилетів у четвер до Росії на переговори з президентом РФ Путіним щодо Сирії, де останніми днями між двома сторонами загострилася напруга.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.

Ердоган вилетів у супроводі великої урядової делегації, до якої увійшли міністри закордонних справ, оборони, фінансів та інші посадовці.

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За підсумками зустрічі Путіна та Ердогана відбудеться пресконференція.

Перед візитом до Росії Ердоган висловив сподівання, що переговори 5 березня в Москві повинні привести до негайного припинення вогню в Сирії.

Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.

Після загострення конфлікту в сирійській провінції Ідліб і загибелі десятків турецьких військових Туреччина оголосила про відкриття своїх кордонів до ЄС і тисячі біженців відновили спроби незаконно потрапити до Греції.

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