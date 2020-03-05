Ердоган вилетів до Путіна домовлятися про Сирію
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вилетів у четвер до Росії на переговори з президентом РФ Путіним щодо Сирії, де останніми днями між двома сторонами загострилася напруга.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu.
Ердоган вилетів у супроводі великої урядової делегації, до якої увійшли міністри закордонних справ, оборони, фінансів та інші посадовці.
За підсумками зустрічі Путіна та Ердогана відбудеться пресконференція.
Перед візитом до Росії Ердоган висловив сподівання, що переговори 5 березня в Москві повинні привести до негайного припинення вогню в Сирії.
Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.
Після загострення конфлікту в сирійській провінції Ідліб і загибелі десятків турецьких військових Туреччина оголосила про відкриття своїх кордонів до ЄС і тисячі біженців відновили спроби незаконно потрапити до Греції.
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