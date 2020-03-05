Греція заблокувала 35 тис. мігрантів, планує депортувати прибулих після 1 березня

Греція відігнала майже 35 тисяч мігрантів, які намагалися незаконно проникнути на її територію з моменту, коли Туреччина відкрила свій кордон майже тиждень тому. Грецька влада готується депортувати сотні інших, кому таки вдалося перетнути кордон.

Про це заявили у четвер урядові джерела, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сотні мігрантів пробралися в Грецію, багато з них морем - до Лесбоса та інших грецьких островів. Анкара та Афіни звинувачують один одного у застосуванні надмірної сили в прикордонному районі, де мігранти останніми днями зіткнулися з силовиками.

Ситуація на прикордонному переході Кастанія, де грецькі та турецькі силовики в середу застосовували сльозогінний газ, у четвер вранці була спокійною. Мігранти скупчилися в наметах та імпровізованих таборах на турецькій стороні кордону.

Грецькі прикордонники відкинули майже 7000 спроб лише за останні 24 години, водночас загальна кількість з 29 лютого зросла до 34 778, а кількість арештів тих, хто проник - до 244, повідомили грецькі урядові джерела.

Читайте також ЄС пообіцяв Греції 700 млн євро у зв’язку з загостренням міграційної кризи

Мігранти, які незаконно прибули до Греції після 1 березня, будуть перевезені в місто Серес і депортовані назад у свої власні країни, заявив грецький міністр з питань міграції Нотіс Мітарачі пізно в середу.

"Наша мета - повернути їх до своїх країн", - сказав він.

Мітарачі також заявив, що мігрантів, які в'їхали в країну до 1 січня 2019 року та мешкали на островах, найближчими днями переселять на материк.

Туреччина звинуватила грецькі сили в розстрілі одного мігранта та пораненні інших п'яти. Звинувачення Греції вказують, що турецька поліція використовує сльозогінний газ, щоб допомогти мігрантам незаконно перейти на її територію.

Зміна політики Туреччини щодо мігрантів на її території відбулися після того, як сирійські урядові сили, яких підтримує Росія, в результаті повітряного удару в Сирії вбили щонайменше 33 турецьких солдатів.