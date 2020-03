Путин и президент Евросовета обсудили по телефону эскалацию в Сирии

Президент Европейского совета Шарль Мишель и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону эскалацию ситуации в Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В своем разговоре с президентом России Путиным я отметил насущную необходимость устойчивого прекращения огня в Идлибе и переговорах по политическому решению о прекращении войны в Сирии. Гуманитарная помощь и доступ к нуждающимся – это ключевые приоритеты. Страдания гражданских лиц в Сирии должны прекратиться", - рассказал Мишель в своем Twitter.

In my call with Russia’s President Putin I stressed the urgent need for a sustainable ceasefire in Idlib and a negotiated political solution to end the war in Syria.



Humanitarian aid and access to people in need are a key priority.



The suffering of Syrian civilians must stop. pic.twitter.com/Kva4Vfq7OT