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Коронавірус: Україна розглядає можливість відправити в Італію медиків

Середа, 1 квітня 2020, 15:09

Україна розглядає можливість відправити в Італію медиків для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу президента України, про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

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"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", – наголосив Зеленський.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Італія звернулася до України з проханням допомогти бригадами медиків для боротьби з коронавірусом. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

Міністр внутрішніх справ запропонував надіслати в Італію також спирт для медичних потреб.

Про намір України надати Італії допомогу говорив також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму великому інтерв’ю "Європейській правді".

Нагадаємо, на вечір 31 березня кількість загиблих в Італії внаслідок пандемії досягла 12 428 осіб, інфікованих – більше 105 тисяч. Водночас, є тенденція до зменшення нових випадків захворювання.

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Коронавірус Італія Зеленський
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