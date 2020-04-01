Коронавірус: Україна розглядає можливість відправити в Італію медиків

Україна розглядає можливість відправити в Італію медиків для допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу президента України, про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу.





"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", – наголосив Зеленський.



За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Італія звернулася до України з проханням допомогти бригадами медиків для боротьби з коронавірусом. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.



Міністр внутрішніх справ запропонував надіслати в Італію також спирт для медичних потреб.

Про намір України надати Італії допомогу говорив також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму великому інтерв’ю "Європейській правді".



Нагадаємо, на вечір 31 березня кількість загиблих в Італії внаслідок пандемії досягла 12 428 осіб, інфікованих – більше 105 тисяч. Водночас, є тенденція до зменшення нових випадків захворювання.