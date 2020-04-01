Уряд Польщі роз'яснив українською, як залишатися в країні під час епідемії коронавірусу

У Польщі набув чинності новий закон, який передбачає спеціальні рішення для іноземців, що дозволять легально залишатися в країні особам, котрі не можуть виїхати через епідемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", нові правила опубліковані українською мовою на сайті польського Управління у справах іноземців.

До закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній (стану епідемічної небезпеки або стану епідемії) буде продовжено:

- легальне перебування іноземців на підставі національних віз та дозволів на тимчасове перебування, термін дії яких закінчувався у період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії,

- строк для подання заяв про легалізацію перебування,

- термін дії вже виданих дозволів на працевлаштування, дозволів на сезонне працевлаштування та декларацій про доручення виконання праці іноземцю.

Крім того, будуть продовжені строки для залишення іноземцями території Польщі, добровільного повернення, вказаного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення.

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Продовження легального перебування іноземця, котрий перебуває в Польщі на підставі національної візи чи дозволу на тимчасове перебування буде стосуватися ситуацій, коли останній день легального перебування припаде на період дії стану епідемічної небезпеки або стану епідемії.

Отже, це буде період від 14 березня 2020 року, коли був оголошений стан епідемічної небезпеки. У такому випадку період легального перебування в Польщі буде автоматично продовжений на підставі норм законодавства до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній.

Продовження легального перебування не буде пов’язане із розміщенням у документі подорожі іноземця нової візової наклейки або виданням нової карти перебування. Іноземець на підставі продовженого таким чином строку перебування не матиме права залишатись на території інших країн Шенгенської зони. Однак, він зможе реалізувати свою попередню мету перебування в Польщі, наприклад, виконання роботи.

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Будуть одночасно продовжені строки дії дозволів на працевлаштування та на сезонне працевлаштування, а також дозволений період праці на підставі декларації про доручення виконання праці іноземцю. Він також зможе залишити територію Польщі без ризику входження у нелегальне перебування.

Закон передбачає продовження строків для подання заяв про надання дозволів на перебування (постійне чи тимчасове), продовження віз та продовження строку перебування у рамках безвізового руху, якщо цей строк припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії.