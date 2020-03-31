Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус

Третина громадян України, що живуть і працюють у Польщі, заявили про втрату або суттєве обмеження роботи у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualne Media, про це свідчить результат опитування IRCenter.

60% опитаних українців стверджують, що вони відчули наслідки обмежень, введених польським урядом через пандемію COVID-19.

30% опитаних втратили роботу або повинні були суттєво її обмежити. 27% мали інші проблеми з працевлаштуванням. 3% опитаних втратили помешкання.

Понад половина опитаних заявили, що не бояться коронавірусної інфекції.

Кожен п’ятий респондент приїхав до Польщі за біометричним паспортом. 22% українців заявляють, що залишаться в Польщі нелегально, якщо закінчиться термін їхнього перебування в країні.

7% опитаних прогнозують, що їм доведеться залишити Польщу.

Через економічну рецесію у світі у зв’язку з пандемією коронавірусу уряд України очікує на повернення українських заробітчан, що втратили чи втрачатимуть роботу за кордоном.

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