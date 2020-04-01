Правительство Польши разъяснило на украинском, как оставаться в стране во время эпидемии коронавируса

В Польше вступил в силу новый закон, предусматривающий специальные решения для иностранцев, что позволит легально оставаться в стране лицам, которые не могут выехать из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", новые правила опубликованы на украинском языке на сайте польского Управления по делам иностранцев.

До окончания 30-го дня, следующего за днем ​​отмены того положения, которое действовало последним (состояние эпидемической опасности или состояние эпидемии), будет продолжено:

- легальное пребывание иностранцев на основании национальных виз и разрешений на временное пребывание, срок действия которых заканчивался в период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии,

- срок для подачи заявлений о легализации пребывания,

- срок действия уже выданных разрешений на трудоустройство, разрешений на сезонное трудоустройство и деклараций о поручении выполнения работы иностранцу.

Кроме того, будут продолжены сроки для покидания иностранцами территории Польши, добровольного возвращения, указанного в решении об обязательствах иностранца к возвращению.

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Продление легального пребывания иностранца, который находится в Польше на основании национальной визы или разрешения на временное пребывание, будет касаться ситуаций, когда последний день легального пребывания придется на период действия состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии.

Это будет период с 14 марта 2020 года, когда было объявлено состояние эпидемической опасности. В таком случае период легального пребывания в Польше будет автоматически продлен на основании норм законодательства до окончания 30-го дня, следующего за днем ​​отмены того положения, которое действовало последним.

Продолжение легального пребывания не будет связано с размещением в документе путешествия иностранца новой визовой наклейки или выдачей новой карты пребывания. Иностранец на основании продленного таким образом срока пребывания не будет иметь права оставаться на территории других стран Шенгенской зоны. Однако он сможет реализовывать свою предыдущую цель пребывания в Польше, например, выполнение работы.

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Будут одновременно продлены сроки действия разрешений на трудоустройство и сезонное трудоустройство, а также разрешенный период работы на основании декларации о поручении выполнения работы иностранцу. Он также сможет покинуть территорию Польши без риска нелегального пребывания.

Закон предусматривает продление сроков для подачи заявлений о предоставлении разрешений на пребывание (постоянное или временное), продление виз и продление срока пребывания в рамках безвизового режима, если этот срок будет приходиться на период состояния эпидемической опасности или состояния эпидемии.