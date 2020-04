Туск назвав рішення про безстроковий надзвичайний стан в Угорщині "морально неприйнятним"

Лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав рішення Угорщини про запровадження безстрокового надзвичайного стану "морально неприйнятним".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він оприлюднив у своєму Twitter.

"Використовувати пандемію для побудови країни перманентного надзвичайного стану – політично небезпечно та морально неприйнятно", - написав Дональд Туск.

Making use of the pandemic to build a “state of a permanent state of emergency” is politically dangerous, and morally unacceptable.

Також у Twitter з'явилися фото листа Туска до членів Європейської народної партії, наприкінці якого він розгорнуто наводить аналогічний меседж, та закликає членів партії переглянути свою позицію щодо партії угорського прем'єра Віктора Орбана.

Donald Tusk says when fight against pandemic is over the EPP will have to reconsider expelling Fidesz. He also says Hungary’s emergency law is “disproportionate and inadequate”. pic.twitter.com/CFNtnEO4m6