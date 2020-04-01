Туск назвав рішення про безстроковий надзвичайний стан в Угорщині "морально неприйнятним"

Лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав рішення Угорщини про запровадження безстрокового надзвичайного стану "морально неприйнятним".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він оприлюднив у своєму Twitter.

"Використовувати пандемію для побудови країни перманентного надзвичайного стану – політично небезпечно та морально неприйнятно", - написав Дональд Туск.

Making use of the pandemic to build a “state of a permanent state of emergency” is politically dangerous, and morally unacceptable. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) April 1, 2020

Також у Twitter з'явилися фото листа Туска до членів Європейської народної партії, наприкінці якого він розгорнуто наводить аналогічний меседж, та закликає членів партії переглянути свою позицію щодо партії угорського прем'єра Віктора Орбана.

Donald Tusk says when fight against pandemic is over the EPP will have to reconsider expelling Fidesz. He also says Hungary’s emergency law is “disproportionate and inadequate”. pic.twitter.com/CFNtnEO4m6 — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) April 1, 2020

"Надзвичайний стан має застосовуватися урядами для боротьби з вірусом, а не для зміцнення влади над громадянами. Використовувати пандемію для побудови країни перманентного надзвичайного стану – політично небезпечно та морально неприйнятно.

Багато хто з вас, навіть якщо критикували прем’єр-міністра Орбана за його попередні рішення, не погоджувалися виключити "Фідес" з нашої політичної родини. Безумовно, зараз у нас інший пріоритет – боротьба з пандемією. Але згодом настане час, коли вам потрібно буде знову переглянути свої позиції", - пише Дональд Туск.

Нагадаємо, напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що впроваджені членами ЄС надзвичайні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу не повинні бути безстроковими.

30 березня парламент Угорщини надав уряду Віктора Орбана повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

Уряд отримав право призупиняти застосування певних законів, відступати від закону або вживати інших надзвичайних заходів. Закон не має обмежень у часі, і його суворо критикують опоненти в Угорщині, а також міжнародні правозахисні організації.