Туск назвал решение о бессрочном чрезвычайном положении в Венгрии "морально неприемлемым"

Лидер Европейской народной партии Дональд Туск назвал решение Венгрии о введении бессрочного чрезвычайного положения "морально неприемлемым".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Воспользоваться пандемией для построения страны перманентного чрезвычайного положения – политически опасно и морально неприемлемо", - написал Дональд Туск.

Making use of the pandemic to build a “state of a permanent state of emergency” is politically dangerous, and morally unacceptable.

Также в Twitter появились фото письма Туска к членам Европейской народной партии, в конце которого он приводит аналогичный месседж и призывает членов партии пересмотреть свою позицию в отношении партии венгерского премьера Виктора Орбана.

Donald Tusk says when fight against pandemic is over the EPP will have to reconsider expelling Fidesz. He also says Hungary’s emergency law is “disproportionate and inadequate”. pic.twitter.com/CFNtnEO4m6