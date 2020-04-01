Туск назвал решение о бессрочном чрезвычайном положении в Венгрии "морально неприемлемым"

Лидер Европейской народной партии Дональд Туск назвал решение Венгрии о введении бессрочного чрезвычайного положения "морально неприемлемым".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Воспользоваться пандемией для построения страны перманентного чрезвычайного положения – политически опасно и морально неприемлемо", - написал Дональд Туск.

Making use of the pandemic to build a “state of a permanent state of emergency” is politically dangerous, and morally unacceptable. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) April 1, 2020

Также в Twitter появились фото письма Туска к членам Европейской народной партии, в конце которого он приводит аналогичный месседж и призывает членов партии пересмотреть свою позицию в отношении партии венгерского премьера Виктора Орбана.

Donald Tusk says when fight against pandemic is over the EPP will have to reconsider expelling Fidesz. He also says Hungary’s emergency law is “disproportionate and inadequate”. pic.twitter.com/CFNtnEO4m6 — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) April 1, 2020

"Чрезвычайное положение должно применяться правительствами для борьбы с вирусом, а не для укрепления власти над гражданами. Использовать пандемию для построения страны перманентного чрезвычайного положения – политически опасно и морально неприемлемо.

Многие из вас, даже если критиковали премьер-министра Орбана за его политические решения, не соглашались исключить "Фидес" из нашей политической семьи. Безусловно, сейчас у нас другой приоритет – борьба с пандемией. Но впоследствии наступит время, когда вам нужно будет снова пересмотреть свои позиции", - пишет Дональд Туск.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что внедренные членами ЕС чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса не должны быть бессрочными.

30 марта парламент Венгрии предоставил правительству Виктора Орбана полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной через коронавирус.

Правительство получило право приостанавливать применение определенных законов, отступать от закона или принимать другие чрезвычайные меры. Закон не имеет ограничений во времени, и его строго критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные правозащитные организации.