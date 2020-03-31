Єврокомісія відреагувала на надання прем’єру Угорщини надзвичайних повноважень

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що впроваджені членами ЄС надзвичайні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу не повинні бути безстроковими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що надзвичайні заходи у зв'язку з пандемією не можуть бути безстроковими та повинні поважати право на свободу слова.

Президент Єврокомісії не згадала Угорщину напряму, проте у своєму меседжі торкнулася питань, на яких наголошують критики заходів, запроваджених країною напередодні.

"Надзвичайно важливо, щоб надзвичайні заходи не порушували фундаментальних принципів і цінностей, передбачених нашими угодами. Демократія неможлива без вільних незалежних ЗМІ. Повага до свободи слова та правова визначеність – це головне у ці непевні часи", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

"Будь-які надзвичайні заходи повинні обмежуватися такими, що є необхідні, і бути пропорційними, вони не повинні тривати безстроково. Більш того, уряди повинні забезпечити регулярний перегляд впроваджених заходів", - додала вона.

Президент Єврокомісії зазначила, що Комісія буде моніторити впровадження країнами-членами надзвичайних заходів.

Нагадаємо, напередодні парламент Угорщини надав уряду повноваження керувати надзвичайною ситуацією, оголошеною через коронавірус.

Уряд отримав право призупиняти застосування певних законів, відступати від закону або вживати інших надзвичайних заходів. Закон не має обмежень у часі, і його суворо критикують опоненти в Угорщині, а також міжнародні правозахисні організації.