Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень

ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться у "дорожній мапі" зняття обмежень для країн-членів.

"Наші рекомендації фокусуються на трьох головних передумовах: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначала, що презентація дорожньої мапи "не є сигналом, що карантинні обмеження вже можна знімати", але має на меті запропонувати країнам членам загальну рамку для прийняття рішень.

"Ми рекомендуємо поступове зняття обмежень, з подальшим моніторингом кожної дії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Деталі за кілька хвилин…