Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень
ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться у "дорожній мапі" зняття обмежень для країн-членів.
"Наші рекомендації фокусуються на трьох головних передумовах: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу", - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначала, що презентація дорожньої мапи "не є сигналом, що карантинні обмеження вже можна знімати", але має на меті запропонувати країнам членам загальну рамку для прийняття рішень.
"Ми рекомендуємо поступове зняття обмежень, з подальшим моніторингом кожної дії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
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