Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС официально определил три критерия для снятия карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в "дорожной карте" снятия ограничений для стран-членов.

"Наши рекомендации фокусируются на трех главных предпосылках: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения и способности надзора и мониторинга", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Our recommendations focus on three main pre-conditions:



1. Significant decrease in the spread of the #coronavirus

2. Sufficient health system capacity

3. Adequate surveillance and monitoring capacity