В ЄС розчаровані рішенням Трампа призупинити фінансування ВООЗ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив розчарування рішенням президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко шкодую про рішення США припинити фінансування ВООЗ. Немає жодних причин, які б виправдовували цей крок у той момент, коли їх зусилля потрібні як ніколи, щоб допомогти стримати та пом'якшити пандемію коронавірусу. Тільки об'єднавши сили, ми зможемо подолати цю кризу, яка не знає кордонів", - написав Боррель у Twitter.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.