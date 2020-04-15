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В ЄС розчаровані рішенням Трампа призупинити фінансування ВООЗ

Середа, 15 квітня 2020, 13:47

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив розчарування рішенням президента США Дональда Трампа призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Глибоко шкодую про рішення США припинити фінансування ВООЗ. Немає жодних причин, які б виправдовували цей крок у той момент, коли їх зусилля потрібні як ніколи, щоб допомогти стримати та пом'якшити пандемію коронавірусу. Тільки об'єднавши сили, ми зможемо подолати цю кризу, яка не знає кордонів", - написав Боррель у Twitter.

Трамп у вівторок заявив, що дав вказівку адміністрації призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки вона "не виконала свій базовий обов’язок" під час реагування на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, ще 7 квітня Трамп звинуватив ВООЗ у важкій ситуації в США через коронавірус та пригрозив замороженням внесків до неї.

Водночас, на запитання, чи є розпал пандемії відповідним часом для такого рішення, президент США тоді відповів, що "не каже, що збирається це зробити", але "збирається переглянути це питання".

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