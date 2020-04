В ЕС разочарованы решением Трампа приостановить финансирование ВОЗ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил разочарование решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Глубоко сожалею о решении США прекратить финансирование ВОЗ. Нет никаких причин, которые бы оправдывали этот шаг в тот момент, когда их усилия нужны как никогда, чтобы помочь сдержать и смягчить пандемию коронавируса. Только объединив силы, мы сможем преодолеть этот кризис, который не знает границ ", - написал Боррель в Twitter.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.