Британія продовжить карантин ще на три тижні - ЗМІ
Уряд Великої Британії, як очікується, продовжить обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу ще на три тижні, оскільки кількість померлих в країні продовжує зростати.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який заміщає прем’єра Бориса Джонсона на час його одужання від коронавірусу, збирається зробити заяву після засідання Комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.
Лейбористи заявили, що підтримають продовження карантину, але закликали опублікувати стратегію виходу з нього.
Це відбувається на тлі нових попереджень про те, що ще занадто рано починати пом'якшувати глобальні обмеження в боротьбі з пандемією.
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила країни, які послаблюють заходи, що слід робити поступово, з двотижневими фазами, щоб уникнути другої хвилі захворювання. ВООЗ заявила, що зараз світ знаходиться на "поворотному етапі".
Нагадаємо, раніше ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Читайте також публікації ЄвроПравди: "Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні"
"Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"