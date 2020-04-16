Британія не буде продовжувати перехідний період після Brexit

Велика Британія відмовиться продовжити перехідний період Brexit, навіть якщо ЄС попросить про відстрочку.

Про це заявив представник британського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За його словами, будь-яке продовження перехідного терміну буде тримати Британію зв'язаною правилами ЄС, коли вона замість цього "потребує гнучкості" для боротьби з коронавірусом.

Перехідний період, який повинен закінчитися 31 грудня, мав дозволити обом сторонам провести переговори про укладення торгової угоди.

Представник британського уряду додав, що продовження перехідного терміну "продовжить затримку і невизначеність" навколо Brexit.

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Нагадаємо, вчора Британія і Європейський Союз погодили терміни проведення трьох тижневих раундів переговорів для укладення угоди про відносини після Brexit.

Раніше голова МВФ висловила сподівання, що Британія та ЄС, за потреби, продовжать термін перемовин щодо умов торгівлі після Brexit.

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка вразила Британію та інші великі європейські держави, британський уряд наполягає, що не планує продовжувати тимчасовий перехідний режим за межі поточного дедлайну в грудні.

Перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці 2020 року.