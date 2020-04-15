Британія і ЄС погодили терміни трьох раундів переговорів про відносини після Brexit

Британія і Європейський союз погодили терміни проведення трьох тижневих раундів переговорів для укладення угоди про відносини після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Переговори пройдуть у форматі відеоконференції у тижні, що починаються 20 квітня, 11 травня і 1 червня.

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Дати переговорів були узгоджені на зустрічі між переговірником ЄС Мішелем Барньє і його британським колегою Девідом Фростом, яку вони охарактеризували як "конструктивну".

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка вразила Британію та інші великі європейські держави, британський уряд наполягає, що не планує продовжувати тимчасовий перехідний режим за межі поточного дедлайну в грудні.

Нинішній перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці року.

Обидві сторони заявляють, що хочуть досягти угоди до кінця року, щоб з 2021 року почалося нове співробітництво в усіх напрямках, від авіації до рибальства і обміну студентами.