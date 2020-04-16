МВФ закликає Британію та ЄС продовжити термін перемовин щодо Brexit

Голова МВФ висловила сподівання, що Британія та ЄС, за потреби, продовжать термін перемовин щодо умов торгівлі після Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі ВВС.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що сподівається що Британія та ЄС не відмовляться продовжити термін перемовин щодо умов торгівлі після Brexit та "не додаватимуть невизначеності" в умовах епідемії коронавірусу.

На запитання від ВВС щодо того, чи вона радить продовжити термін перемовин щодо умов торгівлі, Георгієва відповіла, що радить "шукати шляхи, які дозволять знизити рівень невизначеності в інтересах усіх – Британії, ЄС та всього світу".

"Я дуже сподіваюся, що усі політичні діячі подумають про те, як зменшити рівень невизначеності. Вже зараз ситуація дуже складна, давайте не ускладнювати її ще більше", - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора Британія і Європейський Союз погодили терміни проведення трьох тижневих раундів переговорів для укладення угоди про відносини після Brexit.

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка вразила Британію та інші великі європейські держави, британський уряд наполягає, що не планує продовжувати тимчасовий перехідний режим за межі поточного дедлайну в грудні.

Перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці 2020 року.