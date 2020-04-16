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У Британії затримали поляка, який заховав кокаїн у вантажі з захисними масками

Четвер, 16 квітня 2020, 18:18

Британські правоохоронці виявили 14 кілограмів кокаїну у вантажі з медичних масок, який намагався ввезти в країну 34-річний поляк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ця знахідка є ще одним доказом того, як злочинні мережі намагаються використовувати спалах коронавірусу в своїх цілях, приховуючи вантаж наркотиків в тому, що, здається всім необхідним захисним обладнанням", - заявив Даррен Герберт з регіонального бюро Національного Агентства боротьби зі злочинністю (NCA) в Дуврі, яке прийняло від прикордонників ведення слідства.

Він оцінив ринкову вартість наркотиків більш ніж у мільйон фунтів стерлінгів.

Як повідомляється, фургон на польських реєстраційних номерах намагався в'їхати до Британії через тунель під Ла-Маншем у вівторок. Водій був заарештований.

У Британії у зв'язку з епідемією коронавірусу на даний момент не введено зобов'язання носити маски, що закривають обличчя.

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Коронавірус Велика Британія
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