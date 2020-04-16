В Британии задержали поляка, спрятавшего кокаин в грузе с защитными масками

Британские правоохранители обнаружили 14 килограммов кокаина в грузе из медицинских масок, который пытался ввезти в страну 34-летний поляк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Эта находка является еще одним доказательством того, как преступные сети пытаются использовать вспышку коронавируса в своих целях, скрывая груз наркотиков в том, что, кажется всем необходимыми защитными средствами ", - заявил Даррен Герберт из регионального бюро Национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Дувре, которое приняло от пограничников ведения следствия.

Он оценил рыночную стоимость наркотиков более чем в миллион фунтов стерлингов.

Как сообщается, фургон на польских регистрационных номерах пытался въехать в Британию через тоннель под Ла-Маншем во вторник. Водитель был арестован.

В Британии в связи с эпидемией коронавируса на данный момент не введено обязательство носить маски, закрывающие лицо.