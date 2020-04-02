У Лондоні дебошир, який навмисне кашляв на поліцейського, отримав пів року тюрми

У Лондоні чоловіка, який кашляв на поліцейського і стверджував, що має коронавірус, засудили до шести місяців ув'язнення.

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомила поліція Лондона.

Вестмінстерський магістратський суд визнав 55-річного Адама Льюіса винним у нападі на працівника поліції.

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31 березня поліцейський здійснював патрулювання у районі Вестмінстер, коли отримав повідомлення, що Льюіс, вірогідно, хоче викрасти автомобіль.

Поліцейський спробував затримати Льюіса для обшуку. Той спробував дати відсіч і розбив пляшку вина на землі. Він також сказав поліцейському, що в нього коронавірус.

"У мене COVID, я збираюсь кашляти тобі в обличчя і ти заразишся", - говорив чоловік. Потім він покашляв поліцейському в обличчя, який намагався утримувати дебошира на відстані витягнутої руки.

Затримати зловмисника поліцейському допомогло підкріплення, що прибуло на місце.

Льюіс був заарештований за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та взятий під варту в центральному відділенні поліції Лондона.