У Лондоні дебошир, який навмисне кашляв на поліцейського, отримав пів року тюрми
У Лондоні чоловіка, який кашляв на поліцейського і стверджував, що має коронавірус, засудили до шести місяців ув'язнення.
Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомила поліція Лондона.
Вестмінстерський магістратський суд визнав 55-річного Адама Льюіса винним у нападі на працівника поліції.
31 березня поліцейський здійснював патрулювання у районі Вестмінстер, коли отримав повідомлення, що Льюіс, вірогідно, хоче викрасти автомобіль.
Поліцейський спробував затримати Льюіса для обшуку. Той спробував дати відсіч і розбив пляшку вина на землі. Він також сказав поліцейському, що в нього коронавірус.
"У мене COVID, я збираюсь кашляти тобі в обличчя і ти заразишся", - говорив чоловік. Потім він покашляв поліцейському в обличчя, який намагався утримувати дебошира на відстані витягнутої руки.
Затримати зловмисника поліцейському допомогло підкріплення, що прибуло на місце.
Льюіс був заарештований за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та взятий під варту в центральному відділенні поліції Лондона.