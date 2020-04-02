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У Лондоні дебошир, який навмисне кашляв на поліцейського, отримав пів року тюрми

Четвер, 2 квітня 2020, 12:41

У Лондоні чоловіка, який кашляв на поліцейського і стверджував, що має коронавірус, засудили до шести місяців ув'язнення. 

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомила поліція Лондона. 

Вестмінстерський магістратський суд визнав 55-річного Адама Льюіса винним у нападі на працівника поліції. 

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31 березня поліцейський здійснював патрулювання у районі Вестмінстер, коли отримав повідомлення, що Льюіс, вірогідно, хоче викрасти автомобіль. 

Поліцейський спробував затримати Льюіса для обшуку. Той спробував дати відсіч і розбив пляшку вина на землі. Він також сказав поліцейському, що в нього коронавірус. 

"У мене COVID, я збираюсь кашляти тобі в обличчя і ти заразишся", - говорив чоловік. Потім він покашляв поліцейському в обличчя, який намагався утримувати дебошира на відстані витягнутої руки. 

Затримати зловмисника поліцейському допомогло підкріплення, що прибуло на місце. 

Льюіс був заарештований за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та взятий під варту в центральному відділенні поліції Лондона. 

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Коронавірус Велика Британія
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