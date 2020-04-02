США евакуюють моряків з авіаносця, де лютує коронавірус

США до п'ятниці евакуюють майже 3000 моряків на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт", де поширився коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поки що менше 100 з майже 5000 моряків, приписаних до американського корабля "Теодор Рузвельт", пришвартованого наразі на Гуамі, отримали позитивний результат на коронавірус, але військово-морські сили переміщують моряків в різні приміщення і, ймовірно, почнуть використовувати готельні номери найближчими днями.

Виконувач обов'язків міністра ВМС Томас Модлі, однак, дав зрозуміти, що в той час як кілька тисяч військових покинуть корабель, інші моряки залишаться на борту, щоб продовжувати захищати авіаносець і запускати критичні системи.

"Ми не можемо і не будемо знімати всіх моряків з корабля", - заявив Модлі журналістам Пентагону. За його словами, з корабля евакуюють якомога більше моряків, зберігаючи при цьому безпеку.

Він сказав, що на берег зійшло вже близько 1000 осіб, і через пару днів це число зросте щонайменше до 2700.

Раніше повідомлялося, що капітан американського авіаносця, дислокованого в Тихому океані, звернувся до Пентагону за допомогою через спалах коронавірусу на його борту.