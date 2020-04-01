Авіаносець ВМС США попросив про допомогу через спалах коронавірусу на борту

Капітан американського авіаносця, дислокованого в Тихому океані, звернувся до Пентагону за допомогою через спалах коронавірусу на його борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Військові чиновники кажуть, що десятки моряків на борту авіаносця заражені.

У чотиристорінковому листі, датованому понеділком, капітан Бретт Е. Крозьє описав жахливу ситуацію, що склалася на борту військового корабля "Теодор Рузвельт", екіпаж якого налічує понад 4000 осіб. Він описав те, що, за його словами, було нездатністю ВМС надати йому належні ресурси для боротьби з вірусом і переміщення моряків з судна.

"Ми не воюємо, - написав капітан. - Морякам зовсім не обов'язково вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, то не зможемо належним чином подбати про наш найнадійніший актив - наших моряків".

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Зараз авіаносець перебуває в доці на острові Гуам.

Наразі американські ВМС працюють над тим, щоб перемістити моряків з корабля, але на Гуамі не вистачає ліжок у лікарнях для розміщення всього екіпажу. Обговорюється можливість розміщення у готелях.

Поки жодного з моряків не госпіталізували і командування не уточнює загальну кількість заражених.

Проблема на борту "Теодора Рузвельта", як зазначає New York Times, висвітлює головну дилему, що стоїть зараз перед військовими: вищі посадові особи, які витратили роки на те, щоб зробити готовність до наступної війни головним пріоритетом, тепер виявляють, що підтримка цієї готовності під час пандемії може поставити під загрозу здоров'я і навіть життя військовослужбовців. У той же самий час, коли американцям кажуть, щоб вони залишалися вдома і практикували "соціальне дистанціювання", багатьом службовцям замість цього говорять, щоб вони продовжували виконувати свою роботу.