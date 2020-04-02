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В березні смертність на півночі Італії зросла вдвічі, в Бергамо - в 4 рази

Четвер, 2 квітня 2020, 10:55

У перші три тижні березня смертність на півночі Італії, епіцентрі пандемії коронавірусу в країні, зросла вдвічі в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa, про це проінформував Національний інститут статистики Італії ISTAT.

У Бергамо, найбільш ураженому північному місті, смертність виросла на 400%. Протягом 2015-2019 років у зазначений період березня тут в середньому помирала 91 людина. У 2020 році померли 398 осіб. 

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Приріст смертності такої ж інтенсивності спостерігався в інших муніципалітетах провінції Бергамо. 

У столиці північної провінції Брешіа кількість загиблих за перші три тижні березня збільшилася більш ніж удвічі: від 134 у 2015-2019 роках до 381 у 2020 році.

У середу 1 квітня в Італії вперше за кілька днів знизилася кількість померлих від коронавірусу: за останню добу померли 727 осіб - майже на сто менше, ніж днем раніше.

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