США передали Естонії 128 протитанкових ракет Javelin
Сполучені Штати Америки передали Силам оборони Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin.
Про це у четвер 2 квітня повідомило посольство США в Естонії, пише "Європейська правда".
Протитанкові ракети були передані 15 лютого в рамках більшого контракту, підписаного Центром оборонних інвестицій Естонії та Міністерством оборони США.
Надане озброєння є продовженням нарощування оборонного потенціалу Естонії задля зміцнення стратегічної інтеграції обох країн і забезпечення оперативної сумісності між союзниками і партнерами по НАТО, підкреслили в посольстві.
Переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin є частиною співробітництва, що передбачає спільне фінансування з боку Державного департаменту США і державного бюджету Естонії.
За останні кілька років США надали Естонії допомогу в забезпеченні безпеки на суму понад 100 мільйонів доларів США.
Військові США взаємодіють зі своїми естонськими колегами понад 150 разів на рік.