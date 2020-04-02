Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В березні смертність на півночі Італії зросла вдвічі, в Бергамо - в 4 рази

Коронавірус: 13 держав ЄС стурбовані через стан демократії в умовах карантину

Коронавірус у Франції: кількість смертей перевищила 4000

Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало






США передали Естонії 128 протитанкових ракет Javelin

Четвер, 2 квітня 2020, 11:55

Сполучені Штати Америки передали Силам оборони Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin.

Про це у четвер 2 квітня повідомило посольство США в Естонії, пише "Європейська правда".

Читайте також
Пентагон замовив виробництво другої партії Javelin для України

Протитанкові ракети були передані 15 лютого в рамках більшого контракту, підписаного Центром оборонних інвестицій Естонії та Міністерством оборони США. 

Надане озброєння є продовженням нарощування оборонного потенціалу Естонії задля зміцнення стратегічної інтеграції обох країн і забезпечення оперативної сумісності між союзниками і партнерами по НАТО, підкреслили в посольстві. 

Переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin є частиною співробітництва, що передбачає спільне фінансування з боку Державного департаменту США і державного бюджету Естонії.

Читайте також
Україна і США підписали нову угоду про постачання Javelin

За останні кілька років США надали Естонії допомогу в забезпеченні безпеки на суму понад 100 мільйонів доларів США. 

Військові США взаємодіють зі своїми естонськими колегами понад 150 разів на рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua