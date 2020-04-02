США передали Естонії 128 протитанкових ракет Javelin

Сполучені Штати Америки передали Силам оборони Естонії 128 протитанкових ракет Raytheon Javelin.

Про це у четвер 2 квітня повідомило посольство США в Естонії, пише "Європейська правда".

Читайте також Пентагон замовив виробництво другої партії Javelin для України

Протитанкові ракети були передані 15 лютого в рамках більшого контракту, підписаного Центром оборонних інвестицій Естонії та Міністерством оборони США.

Надане озброєння є продовженням нарощування оборонного потенціалу Естонії задля зміцнення стратегічної інтеграції обох країн і забезпечення оперативної сумісності між союзниками і партнерами по НАТО, підкреслили в посольстві.

Переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin є частиною співробітництва, що передбачає спільне фінансування з боку Державного департаменту США і державного бюджету Естонії.

Читайте також Україна і США підписали нову угоду про постачання Javelin

За останні кілька років США надали Естонії допомогу в забезпеченні безпеки на суму понад 100 мільйонів доларів США.

Військові США взаємодіють зі своїми естонськими колегами понад 150 разів на рік.