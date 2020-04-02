В Лондоне дебошир, который нарочно кашлял на полицейского, получил полгода тюрьмы

В Лондоне человека, который кашлял на полицейского и утверждал, что у него коронавирус, приговорили к шести месяцам заключения.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщила полиция Лондона.

Вестминстерский магистратский суд признал 55-летнего Адама Льюиса виновным в нападении на работника полиции.

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31 марта полицейский осуществлял патрулирование в районе Вестминстер, когда получил сообщение, что Льюис, вероятно, хочет похитить автомобиль.

Полицейский попытался задержать Льюиса для обыска. Тот попытался дать отпор и разбил бутылку вина о землю. Он также сказал полицейскому, что у него коронавирус.

"У меня COVID, я собираюсь кашлять тебе в лицо и ты заразишься", - говорил человек. Затем он покашлял в лицо полицейскому, который пытался удерживать дебошира на расстоянии вытянутой руки.

Задержать злоумышленника полицейском помогло подкрепление, прибывшее на место.

Льюис был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и взят под стражу в центральном отделении полиции Лондона.