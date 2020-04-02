МАГАТЕ відправляє обладнання для виявлення коронавірусу до 40 країн, серед них - Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направляє першу партію обладнання у більш ніж 40 країн, щоб вони могли використовувати високоточний метод виявлення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті організації.

Десятки лабораторій в Африці, Азії, Європі, Латинській Америці і Карибському басейні отримають діагностичні машини і набори, реагенти і лабораторні витратні матеріали для прискорення національного тестування.

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Вони також отримають матеріали для забезпечення біобезпеки, такі як засоби індивідуального захисту і лабораторні шафи для безпечного аналізу зібраних зразків.

Посольство України в Нідерландах повідомило, що обладнання також отримає українська сторона.

"Зупинити пандемію коронавірусу - у спільних інтересах людства. Ми раді бачити фінансовий внесок Нідерландів у проект розподілу кількісних ПЛР-тестів на COVID-19 через МАГАТЕ. Це дасть змогу провести швидке тестування в Україні", - йдеться у повідомленні посольства на Facebook.

У найближчі тижні очікується подальша поставка обладнання зростаючій кількості країн, які звертаються за допомогою.

МАГАТЕ використовує свої власні ресурси, а також бюджетне фінансування для надзвичайної допомоги. До теперішнього часу держави-члени оголосили про виділення позабюджетних фінансових внесків до МАГАТЕ на суму понад 9,5 млн. євро, включаючи $ 6 млн. від Сполучених Штатів, $5 млн від Канади і 500 000 євро від Нідерландів.

"Австралія також зробила важливий внесок. Крім того, Китай поінформував МАГАТЕ про пожертвування обладнання для виявлення, наборів, реагентів та інших медичних матеріалів на суму $2 млн. і про надання експертних послуг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 95% загиблих у зв’язку з коронавірусом у Європі мали більше ніж 60 років.

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