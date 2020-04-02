Президентка Єврокомісії вибачилася перед Італією за запізнілу реакцію ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вибачилася перед Італією з приводу запізнілої реакції ЄС на пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в її відкритому листі під назвою "Прошу пробачення, ми з вами", опублікованому в італійській газеті La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Європа мобілізується разом з Італією. Але так було не завжди", - зізнається фон дер Ляєн.

Так, минулого тижня 27 країн не змогли дійти згоди про вжиття рішучих заходів реагування на економічні наслідки пандемії. Особливо помітний був розрив між країнами півдня, такими як Італія та Іспанія, і країнами Півночі.

Зустріч, що відбулася в режимі відеоконференції, завершилася мінімальною декларацією, в якій планувалося зібратися протягом двох тижнів для досягнення угоди. В Італії, країні-засновниці і опорі ЄС, ця невдача була зустрінута з відкритим гнівом проти "мертвої" Європи .

"Слід визнати, що на початку кризи, зіткнувшись з необхідністю спільної європейської відповіді, занадто багато хто думав тільки про свої національні проблеми", - йдеться у листі президентски Єврокомісії, яка закінчує свій лист ініціативами ЄС з надання допомоги найбільш постраждалим країнам, зокрема Італії.

За її словами, ЄС "виділить до 100 мільярдів євро найбільш постраждалим країнам, починаючи з Італії, щоб компенсувати падіння доходів тих, хто має коротший робочий день".

За її словами, Європа також домовилася про "гарантовані всіма державами-членами кредити, що свідчить про європейську солідарність ". "Кожен євро, який все ще є в річному бюджеті ЄС, буде витрачений на вирішення цієї кризи", - сказала вона.

Згідно з офіційними даними, Італія є найбільш постраждалою від пандемії країною в світі (понад 13 000 загиблих).