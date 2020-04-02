МАГАТЭ отправляет оборудование для обнаружения коронавируса в 40 стран, среди них - Украина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направляет первую партию оборудования более чем в 40 стран, чтобы они могли использовать высокоточный метод обнаружения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Десятки лабораторий в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне получат диагностические машины и наборы, реагенты и лабораторные расходные материалы для ускорения национального тестирования.

Они также получат материалы для обеспечения биобезопасности, такие как средства индивидуальной защиты и лабораторные шкафы для безопасного анализа собранных образцов.

Посольство Украины в Нидерландах сообщило, что оборудование также получит украинская сторона.

"Остановить пандемию коронавируса - в общих интересах человечества. Мы рады видеть финансовый вклад Нидерландов в проект распределения количественных ПЦР-тестов на COVID-19 через МАГАТЭ. Это позволит провести быстрое тестирование в Украине", - говорится в сообщении посольства на Facebook.

В ближайшие недели ожидается дальнейшая поставка оборудования растущему числу стран, обращающихся за помощью.

МАГАТЭ использует свои собственные ресурсы, а также внебюджетное финансирование для своей чрезвычайной помощи COVID-19. До настоящего времени государства-члены объявили о выделении внебюджетных финансовых взносов в МАГАТЭ на сумму более 9,5 млн. евро, включая $6 млн. от Соединенных Штатов, $5 млн от Канады и 500 000 евро от Нидерландов.

"Австралия также внесла важный вклад. Кроме того, Китай проинформировал МАГАТЭ о пожертвованиях оборудования для обнаружения, наборов, реагентов и других медицинских материалов на сумму $2 млн. и об оказании экспертных услуг", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% погибших в связи с коронавирусом в Европе были старше 60 лет.