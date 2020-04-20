Іспанія хоче від ЄС фонду допомоги постраждалим від пандемії на 1,5 трлн євро

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонує ЄС створити фонд у розмірі 1,5 трильйона євро для відновлення країн, найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Очікується, що Санчес представить свою пропозицію лідерам ЄС на саміті у четвер.

Згідно з планами іспанського уряду фонд буде фінансуватися за рахунок випуску безстрокових облігацій, які не мають конкретного терміну повернення боргу, а отримані кошти у вигляді грантів будуть спрямовані в країни, які найбільше їх потребують.

Іспанія вирішила домагатися більш активної участі в роботі наступного саміту, маючи дуже чітку позицію, відповідну до позиції, яку відстоюють інші країни Південної Європи, такі як Франція та Італія, обидві з яких сильно постраждали від кризи. Ці дві останні країни, однак, пропонують різні рішення і перш за все думають у напрямку посередницького рішення, яке можна було б обговорити з Німеччиною.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже наполягала на тому, що вона не прийме жодних "коронабондів" - пропозиція, яка в минулому висувалася південними країнами ЄС, включаючи Іспанію, щоб розділити борговий тягар економічного відновлення, як тільки пандемія буде взята під контроль.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк створює гарантійний фонд обсягом 25 млрд євро для інвестицій у боротьбу з пандемією коронавірусу.