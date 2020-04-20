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Польща не виключає скасування послаблення карантину

Понеділок, 20 квітня 2020, 11:59

Польща може скасувати послаблення обмежень для стримування поширення нового коронавірусу, якщо число нових випадків захворювання значно зросте.

Про заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це завжди можна скасувати" - сказав Шумовський у відповідь на запитання,  чи можна буде скасувати послаблення обмежень, якщо відбудеться сплеск випадків нових коронавірусних інфекцій.

Польща почала знову відкривати парки і ліси в понеділок, оскільки уряд послабив деякі обмеження.

Носіння захисник масок у країні однак є обов’язковим.

У неділю в Польщі було зареєстровано 545 нових випадків інфікування, що є найбільшим щоденним зростанням на сьогоднішній день.

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Коронавірус Карантин Польща
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