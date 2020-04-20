Польща не виключає скасування послаблення карантину
Понеділок, 20 квітня 2020, 11:59
Польща може скасувати послаблення обмежень для стримування поширення нового коронавірусу, якщо число нових випадків захворювання значно зросте.
Про заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Це завжди можна скасувати" - сказав Шумовський у відповідь на запитання, чи можна буде скасувати послаблення обмежень, якщо відбудеться сплеск випадків нових коронавірусних інфекцій.
Польща почала знову відкривати парки і ліси в понеділок, оскільки уряд послабив деякі обмеження.
Носіння захисник масок у країні однак є обов’язковим.
У неділю в Польщі було зареєстровано 545 нових випадків інфікування, що є найбільшим щоденним зростанням на сьогоднішній день.
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