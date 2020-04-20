У Бельгії від коронавірусу померли майже 6 тисяч людей

У Бельгії від початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 5828 людей, однак кількість нових смертей зменшується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

За останні 24 години в лікарні госпіталізували 232 людини, 138 осіб видужали. Всього госпіталізованими лишаються 4920 осіб, у тому числі 1071 - в реанімації.

За останню добу було зареєстровано 168 випадків смерті . Це менше ніж напередодні. "Можливо, ми вже пройшли пік хвилі смертей", - сказав представник МОЗ Бельгії Еммануель Андре. В цілому в країні померли 5 828 осіб, з них 47% - у лікарнях.

За останні 24 години у Бельгії було проведено 8118 тестів. 1487 людей отримали позитивні результати, з яких 800 були зареєстровані звичайною лабораторною системою, а 687 – у будинках літніх людей.

У країні з початку епідемії виявили 39 983 випадки зараження .

З початку травня Бельгія почне поетапно виходити з режиму ізоляції, для цього влада розробляє план, який, за даними ЗМІ, буде включати настійну рекомендацію для населення про носіння захисних масок.