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Норвегія почала послаблювати карантин: запрацювали дитячі садки

Понеділок, 20 квітня 2020, 17:05

У Норвегії в рамках поступового послаблення карантинних заходів з понеділка відновили роботу дитячі садки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Норвегія ще не оголосила про перемогу над вірусом, але заявила, що на початку квітня він "під контролем", і країна приступила до повільного і поступового повернення до нормального життя.

Після дошкільних закладів цього тижня початкові школи знову відкриють свої двері для найменших учнів наступного понеділка.

При цьому необхідною умовою є дотримання всіх заходів безпеки і заняття дітей у невеликих групах.

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Влада заявила, що віддала наказ про повторне відкриття, тому що діти менше постраждали від COVID-19.

Ходити в дошкільні установи безпечно", -  наголосила міністр освіти Гурі Мелбі.

Однак деякі батьки заперечували проти цього рішення.

Як і в сусідній Данії, яка почала відкривати школи минулого тижня, була створена група у Facebook під назвою "Моя дитина не повинна бути піддослідним кроликом для COVID-19", а онлайн-петиція, що заперечує проти повторного відкриття, зібрала майже 30 000 підписів.

Згідно з опитуванням, опублікованим телекомпанією NRK в минулі вихідні, 24 відсотки батьків не хотіли відправляти своїх дітей назад в дошкільні установи, а 13 відсотків заявили, що не впевнені в цьому.

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