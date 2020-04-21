В Естонії у шкільному підручнику знайшли "російський" Крим, карту замінять

В Естонії у шкільному підручнику англійської знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ. Сторінки у підручниках мають замінити на нові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В Естонії у шкільному підручнику англійської мови для 7 класу "I love English 7" знайшли карту, на якій Крим позначений як територія Росії.

Першими на це звернули увагу представники Конгресу українців Естонії та минулої п'ятниці звернулися з листом до міністра освіти та науки з проханням вжити заходів.

Очільниця Конгресу Віра Коник розповіла в інтерв’ю ERR, що про це повідомила одна з українських родин, син якої навчається за цим підручником.

Фото сторінки з картою, де Крим позначений як територія РФ. Конгрес українців Естонії

Директор видавництва Studium, яке випустило підручник у 2018 році, Ааво Кеннік зазначив, що йому прикро за інцидент і що помилка сталася неумисно. За його словами, карту взяли з відкритого доступу.

"Оскільки це підручник для вивчення іноземної мови, ми не звернули увагу на зміст карти… Але до цього часу, протягом майже двох навчальних років, ніхто нам про це не повідомляв", - розповів він.

Канцлер Міністерства освіти і науки Март Лайдметс у своєму коментарі наголосив, що підручники, за якими навчаються діти у школах, мають відповідати державним навчальним програмам і містити достовірну інформацію.

"У даному випадку інформація у підручнику некоректна, тому що Естонія не визнає окупацію та анексію Кримського півострову", - зазначив він.

Директор каже, що видавництво одразу вибачилося за помилку і збиралося надіслати закладам, які отримали ці підручники, сторінки з виправленою картою, проте Міністерство освіти просить повністю замінити підручники. Це може коштувати видавництву 10-20 тисяч євро.

За словами директора видавництва, підручником користуються понад 200 естонських шкіл. Здебільшого це школи з естонською мовою навчання, але є і російськомовні.