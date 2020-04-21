В Эстонии в школьном учебнике нашли "российский" Крым, карту заменят

В Эстонии в школьном учебнике английского языка нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ. Страницы в учебниках должны заменить на новые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В Эстонии в школьном учебнике английского языка для 7 класса "I love English 7" нашли карту, на которой Крым обозначен как территория России.

Первыми на это обратили внимание представители Конгресса украинцев Эстонии и в прошлую пятницу обратились с письмом к министру образования и науки с просьбой принять меры.

Руководительница Конгресса Вера Конык рассказала в интервью ERR, что об этом сообщила одна из украинских семей, сын которой учится по этому учебнику.

Фото страницы с картой, где Крым обозначен как территория РФ. Конгресс украинцев Эстонии

Директор издательства Studium, которое выпустило учебник в 2018 году, Ааво Кенник отметил, что он сожалеет об инциденте и что ошибка произошла неумышленно. По его словам, карту взяли из открытого источника.

"Поскольку это учебник для изучения иностранного языка, мы не обратили внимание на содержание карты... Но до сих пор, почти два учебных года, никто нам об этом не сообщал", - рассказал он.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс в своем комментарии отметил, что учебники, по которым учатся дети в школах, должны соответствовать государственным учебным программам и содержать достоверную информацию.

"В данном случае информация в учебнике неправильная, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова", - отметил он.

Директор говорит, что издательство сразу извинилось за ошибку и собиралось передать учреждениям, получившим эти учебники, страницы с исправленной картой, однако Министерство образования просит полностью заменить учебники. Это может стоить издательству 10-20 тысяч евро.

По словам директора издательства, учебником пользуются более 200 эстонских школ. В основном это школы с эстонским языком обучения, но есть и русскоязычные.