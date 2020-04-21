В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт

У Кишиневі 25, 26 і 27 квітня, коли зазвичай відзначають поминальні дні, не їздитиме громадський транспорт, а ворота кладовищ будуть закриті.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker, про це 21 квітня на засіданні муніципальних служб Кишинева заявив мер міста Іон Чебан.

Як він пояснив, ці заходи необхідні для того, щоб люди залишилися вдома і не наражалися на небезпеку заразитися коронавірусом.

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Раніше відзначення поминальних днів у Молдові вирішили перенести на 6, 7 і 8 червня. Ці дати вибрали з урахуванням іншого великого православного свята - Трійці.

Нагадаємо, напередодні Великодня у Молдові відкрили пасхальні ярмарки просто неба, щоб уникнути скупчення людей у магазинах.

Станом на 21 квітня у Молдові 2548 підтверджених випадків коронавірусу, 70 людей померли, 505 одужали.