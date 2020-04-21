В Кишиневе в поминальные дни закроют кладбища и отменят общественный транспорт

В Кишиневе 25, 26 и 27 апреля, когда обычно проходят поминальные дни, не будет ездить общественный транспорт, а ворота кладбищ будут закрыты.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker, об этом 21 апреля на заседании муниципальных служб Кишинева заявил мэр города Ион Чебан.

Как он объяснил, эти меры необходимы для того, чтобы люди остались дома и не подвергались опасности заразиться коронавирусом.

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Ранее поминальные дни в Молдове решили перенести на 6, 7 и 8 июня. Эти даты выбрали с учетом другого большого православного праздника - Троицы.

Напомним, накануне Пасхи в Молдове открыли пасхальные ярмарки под открытым небом, чтобы избежать скопления людей в магазинах.

По состоянию на 21 апреля в Молдове - 2548 подтвержденных случаев коронавируса, 70 человек умерли, 505 выздоровели.