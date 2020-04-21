У Франції до McDonald's, що відновив роботу, вишикувалась кількакілометрова черга авто

Відновлення роботи ресторану McDonald's у муніципалітеті Муассі- Крамаєль в столичному регіоні Франції призвело до кількакілометрових заторів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Як зазначає телеканал, звістка про відновлення роботи ресторану 20 квітня поширилася, як лісова пожежа. І до 21.30 десятки машин вишикувалися в чергу на замовлення.

Йдеться про заклад типу Drive McDo, що продає їжу водіям, яким при цьому не потрібно виходити з автомобіля.

Зазначається, що багатьом довелося чекати по три години, щоб отримати омріяний фастфуд.

Цей McDonald's був не єдиним закладом, який знову відкрився в цей понеділок. Раніше мережа ресторанів швидкого харчування оголосила про відновлення роботи близько тридцяти своїх закладів і доставки додому у Франції.

Зазначається, що заклад у передмісті Парижа єдиний, який викликав такий ажіотаж.

Робота закладів громадського харчування на доставку і на винос у Франції не заборонена в умовах карантину, однак керівництво Mcdonald's прийняло рішення відкрити Drive McDo тільки 20 квітня.