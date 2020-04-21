Во Франции к McDonald's, возобновившему работу, выстроились километровые очереди авто

Восстановление работы ресторана Mcdonald's в муниципалитете Муасси-Крамайель в столичном регионе Франции привело к несколькакилометровым заторам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает телеканал, известие о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось, как лесной пожар. И до 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ.

Речь идет о заведении типа Drive McDo, продающем еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля.

Отмечается, что многим пришлось ждать по три часа, чтобы получить заветный фастфуд.

Этот Mcdonald's был не единственным учреждением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее сеть ресторанов быстрого питания объявила о возобновлении работы около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции.

Отмечается, что заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.

Работа заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции не запрещена в условиях карантина, однако руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.