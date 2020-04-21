Во Франции к McDonald's, возобновившему работу, выстроились километровые очереди авто
Восстановление работы ресторана Mcdonald's в муниципалитете Муасси-Крамайель в столичном регионе Франции привело к несколькакилометровым заторам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Как отмечает телеканал, известие о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось, как лесной пожар. И до 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ.
Речь идет о заведении типа Drive McDo, продающем еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля.
Отмечается, что многим пришлось ждать по три часа, чтобы получить заветный фастфуд.
🇫🇷 #France : Longue file d'attente également au drive du McDonald's de Moissy-Cramayel hier à sa réouverture (région parisienne) #Confinement #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/7mx9nYkojQ— Alexandre L_B (@alex_le_bars) April 21, 2020
Этот Mcdonald's был не единственным учреждением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее сеть ресторанов быстрого питания объявила о возобновлении работы около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции.
Отмечается, что заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.
Работа заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции не запрещена в условиях карантина, однако руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.