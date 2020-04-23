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Майже 50% смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування

Четвер, 23 квітня 2020, 14:51

Майже половина смертей від коронавірусу у Європі стались у закладах соціального піклування.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.  

"За оцінками з країн Європейського регіону, до 50% тих, хто помер від COVID-19, знаходилися у закладах соціального піклування довгострокового перебування. Це неймовірна людська трагедія", - зазначив він.

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За його словами, ситуація у таких закладах викликає велику стурбованість.

Як повідомлялося раніше, спалах коронавірусу у закладах соціального піклування, зокрема, будинках для літніх людей, став великим викликом для низки країн, особливо тих, що найбільше постраждали від епідемії – Італії, Іспанії, Франції, Бельгії.

За попередніми оцінками, в Іспанії у закладах соціальної опіки від коронавірусу померли більше 11 600 людей. Ця цифра охоплює померлих у будинках для літніх людей та людей з інвалідністю.

У Франції, яка щоденно наводить окрему статистику померлих від Covid-19 у лікарнях та закладах соціального піклування, більше третини всіх загиблих від вірусу –  8104 особи з 21 340 на вечір 22 квітня – становлять загиблі у будинках для літніх людей та інших медично-соціальних закладах.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ нагадували, що зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи для боротьби з поширенням вірусу.

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