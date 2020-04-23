Почти 50% смертей от коронавируса в Европе произошли в учреждениях социальной опеки

Почти половина всех смертей от коронавируса в Европе пришлась на учреждения социальной опеки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - отметил он.

По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в учреждениях социальной опеки, в частности в домах престарелых, стала большим вызовом для ряда стран, особенно тех, которые больше всего пострадали от эпидемии - Италии, Испании, Франции, Бельгии.

По предварительным оценкам, в Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек. Эта цифра охватывает умерших в домах престарелых и людей с инвалидностью.

Во Франции, которая ежедневно приводит отдельную статистику умерших от Covid-19 в больницах и учреждениях социальной опеки, более трети всех погибших от вируса - 8104 человек из 21 340 на вечер 22 апреля - составляют погибшие в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Напомним, ранее в ВОЗ напоминали, что снижение темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры по борьбе с распространением вируса.