Зупинену через карантин реконструкцію Нотр-Даму відновлять з понеділка
Роботи у згорілому рік тому Соборі Паризької Богоматері, зупинені через епідемію коронавірусу, відновляться з наступного тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
"У рамках поступового відновлення активності з понеділка я подбав про те, щоб були прийняті відповідні заходи і процедури, що гарантують дотримання бар'єрів і підтримку соціальної дистанції", - сказав Жан-Луї Жоржелін, відповідальний за нагляд за відновленням будівлі.
Роботи у соборі відновляться у понеділок.
Реконструкцію Нотр-Даму призупинили з 16 березня у зв'язку запровадженням у Франції жорстких обмежень через епідемію коронавірусу.
Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні минулого року спалахнула пожежа, в результаті якої обвалився дах і шпиль.