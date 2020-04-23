Зупинену через карантин реконструкцію Нотр-Даму відновлять з понеділка

Роботи у згорілому рік тому Соборі Паризької Богоматері, зупинені через епідемію коронавірусу, відновляться з наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"У рамках поступового відновлення активності з понеділка я подбав про те, щоб були прийняті відповідні заходи і процедури, що гарантують дотримання бар'єрів і підтримку соціальної дистанції", - сказав Жан-Луї Жоржелін, відповідальний за нагляд за відновленням будівлі.

Роботи у соборі відновляться у понеділок.

Реконструкцію Нотр-Даму призупинили з 16 березня у зв'язку запровадженням у Франції жорстких обмежень через епідемію коронавірусу.

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Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні минулого року спалахнула пожежа, в результаті якої обвалився дах і шпиль.