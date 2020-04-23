Остановившуюся из-за карантина реконструкцию Нотр-Дама возобновят с понедельника

Работы в сгоревшем год назад Соборе Парижской Богоматери, остановленные из-за эпидемии коронавируса, возобновятся со следующей недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"В рамках постепенного восстановления активности с понедельника я позаботился о том, чтобы были приняты соответствующие меры и процедуры, гарантирующие соблюдение социального дистанцирования", - сказал Жан-Луи Жоржелин, ответственный за надзор над восстановлением здания.

Работы в соборе возобновятся в понедельник.

Реконструкция Нотр-Дама приостановили с 16 марта в связи введением во Франции жестких ограничений из-за эпидемии коронавируса.

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Собор XII века находился на реконструкции, когда в апреле прошлого года вспыхнул пожар, в результате чего обрушились крыша и шпиль.