Конференцию по вопросам реформ в Украине, запланированную на июль, перенесут из-за пандемии

Ежегодная встреча высокого уровня, посвященная реформам в Украине, не будет проведена в июле, как планировалось изначально.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции, организованной Советом внешней политики "Украинская призма".

Комментируя вероятность проведения конференции по вопросам реформ в Вильнюсе, Кулеба сообщил, что есть решение о "переносе" этого мероприятия на неопределенное время.

Таким образом, эта конференция стала первым мероприятием высокого уровня, которое было запланировано на июль и будет официально перенесено из-за эпидемии коронавируса. Эта встреча была запланирована на 7 июля.

Кулеба добавил, что по той же причине будут перенесены и другие мероприятия высокого уровня - очевидно, речь идет о тех, что требовали личного присутствия. "Мы все понимаем, что проведение конференций и саммитов не возобновится в ближайшее время", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что президент и премьер поедут в Литву на конференцию по вопросам реформ в Украине.

В прошлом году конференция по вопросам реформ в Украине состоялась в Канаде, а в 2018-м проходила в Копенгагене.

Традиционно ключевой аудиторией конференции являются иностранные и украинские должностные лица, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.